Россиянам назвали самые надежные и недорогие иномарки с пробегом

В топ надежных иномарок с пробегом вошли Hyundai Solaris и Kia Rio

Журнал «За рулем» составил топ надежных иномарок с пробегом, в который вошли седаны с автоматической коробкой передач, каждый из которых можно купить за миллион рублей.

В материале отмечается, что за указанную цену на российском рынке сейчас можно найти Skoda Rapid в возрасте 7-9 лет с пробегом от 150 до 200 тысяч километров. Если авто, проехавшее меньше 100 тысяч километров, предлагают по той же цене, это часто означает явные дефекты, предупреждают журналисты.

Издание предлагает обратить внимание на недорогие Hyundai Solaris первого поколения (до 2017 года выпуска), Kia Rio третьего или четвертого поколений, Datsun on-Do и Mazda3 второго поколения в рестайлинговом кузове и с надежной подвеской, выпускавшуюся до 2013 года.

Ранее в понедельник стало известно, что большинство автомобилей марки Lada выросли в цене впервые с ноября 2023 года. Многие машины, которые производит российский автогигант, подорожали примерно на 50 тысяч рублей. При этом, как и обещал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, увеличение стоимости не коснулось базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta.