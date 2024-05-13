Россиянам назвали требующий обязательного обращения к врачу симптом

Врач Мануковский заявил, что при онемении рук и ног нужно обратиться к врачу

Врач и телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Вадим Мануковский назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале симптом, при появлении которого нужно обратиться к врачу. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Мануковский заявил, что злокачественная опухоль в спинном мозге можно обнаружить на ранней стадии. «Если появляется какое-то онемение в руках, в ногах, то надо обязательно идти к неврологу», — заявил врач. Он подчеркнул, что эти проявления могут быть симптомами развития онкологического заболевания.

Малышева добавила, что при появлении этих симптомов также необходимо сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ). Она заверила россиян, что это исследование безопасно.

Ранее Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали симптом, требующий срочного обращения к специалисту. Таковым они посчитали частичную потерю зрения. Врачи объяснили, что это может быть признаком тромбоза глазной артерии.