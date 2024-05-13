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16:36, 13 мая 2024Экономика

Россияне назвали приемлемую для ремонта квартиры сумму

Средняя стоимость косметического ремонта в России составила 1,65 миллиона рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Средняя стоимость косметического ремонта новой квартиры в РФ составила 1,65 миллиона рублей. Приемлемую для проведения таких работ сумму жители крупнейших городов страны назвали в рамках опроса, проведенного сервисом квартирных решений «Самолет Плюс» и консалтинговой компанией Aventica, пишут «Известия».

Больше других потратиться на ремонт, в котором не нужно обновлять инженерные коммуникации, среди россиян готовы жители Казани — в среднем 2,3 миллиона рублей. Данный показатель на 5,5 процента превысил зафиксированный в Москве — 2,18 миллиона рублей. Тройку лидеров по планируемому бюджету на ремонт квартиры на первичном и вторичном рынке замкнули жители Ростова-на-Дону, готовые выделить на эту цель 2,11 миллиона рублей.

Отмечается, что жители крупных городов отдают за преобразование будущего жилья примерно одинаковый бюджет вне зависимости от того, покупают они недвижимость для проживания или сдачи в аренду: в первом случае эта сумма в среднем составляет 1,58 миллиона рублей, а во втором — 1,57 миллиона. Однако дороже других ремонт оценивают инвесторы, планирующие дальнейшую перепродажу квартиры — в 2,05 миллиона.

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Среди различных этапов ремонта наиболее бюджетным опрошенные считают дизайн-проект, за который они готовы отдать 194,8 тысячи рублей. Утилизация старых обоев, потолков и полов, по их расчетам, будет стоить в среднем 255,3 тысячи рублей, черновые работы — 302,8 тысячи рублей, чистовая отделка — 404,1 тысячи рублей. Напротив, самым дорогим этапом переделки квартиры респонденты считают меблировку и укомплектовку жилья техникой, на которые россияне закладывают 492,2 тысячи рублей.

Ранее в этот же день граждан предупредили о том, что в мае стройматериалы в России могут подорожать на 15-20 процентов.

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      Полина Кислицына
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