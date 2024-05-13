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11:38, 13 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов

Девелопер Злобин: стройматериалы в России могут подорожать на 15-20 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В мае цены на стройматериалы в России могут вырасти на 15-20 процентов в зависимости от сегмента. О резком подорожании этого вида товаров предупредил директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константин Злобин, пишет URA.RU.

Одной из главных причин такой динамики специалист назвал традиционный всплеск спроса на стройматериалы с наступлением строительного сезона. При этом повышаться цены начали еще в марте, отметил Злобин. «В мае многие застройщики, не сделавшие запасы заранее, будут активно закупать материалы оптом», — добавил эксперт.

Сильнее всего может подорожать металл — цены на него могут вырасти на 20 процентов, спрогнозировал девелопер. На это будут влиять ключевая ставка, курс валют, новые законы и сезонность, подчеркнул специалист. С учетом сохранения высоких темпов возведения жилья в 2024 году цены на стройматериалы продолжат расти от квартала к кварталу, заключил Злобин.

Ранее россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов. Риски для здоровья могут создавать полимерные составы — они выделяют токсичные вещества, вызывающие серьезное отравление дымом, которое в самых тяжелых случаях может стать несовместимым с жизнью.

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      Нина Ташевская
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