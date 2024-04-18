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08:00, 19 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

«Роквул»: полимерные стройматериалы чрезвычайно токсичны при пожаре

Фото: Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Использование полимерных стройматериалов, популярных при строительстве и ремонте жилья, может быть опасно для здоровья и жизни. Об этом россиян предупредили эксперты компании «Роквул», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты пояснили, что полимерные стройматериалы в момент пожара становятся чрезвычайно опасными для людей — такие составы выделяют токсичные вещества, вызывающие серьезное отравление дымом, которое в самых тяжелых случаях может стать несовместимым с жизнью. «Образующийся при пожарах в жилом секторе дым представляет собой сложный комплекс из смеси газов, паров и аэрозолей. Они приводят к серьезным структурным изменениям со стороны органов дыхания, кровообращения, нервной системы. По нашим наблюдениям, за последнее десятилетие на фоне широкого распространения полимеров в строительстве клиническая картина отравления и тяжесть состояния пострадавших от токсичного дыма стала более выраженной», — сообщил врач-токсиколог Андрей Бажин.

Между тем, по словам начальника отдела развития продукта «Роквул» Григория Громакова, на сегодняшний день требования пожарной безопасности к применению стройматериалов в квартирах и в частных домах в российском законодательстве никак не закреплены. «Этот вопрос ложится на плечи простых людей, которые не являются экспертами, либо остается на совести застройщиков, многие из которых делают выбор в пользу дешевизны, а не безопасности. Именно поэтому важно на законодательном уровне проработать вопрос о дополнительных требованиях по ограничению использования строительных и отделочных материалов, выделяющих высокотоксичные продукты горения», — убежден эксперт.

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При выборе стройматериалов специалисты порекомендовали ориентироваться на рекомендации ФГБУ ВНИИПО МЧС России. В ведомстве советуют использовать для тепло- и звукоизоляции максимально огнестойкие материалы, например, каменную вату. Она выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия и играет роль своеобразного барьера, который буквально блокирует огонь в одном помещении, что дает дополнительное время на эвакуацию. Кроме того, предпочтение стоит отдавать натуральным стройматериалам: так, при пожаре в помещении с ПВХ-изделиями люди будут подвергаться воздействию сразу нескольких токсичных продуктов горения, что крайне опасно, а состоящая из камня каменная вата не будет выделять вредные вещества. Наконец, при покупке стройматериалов эксперты призвали запрашивать сертификаты и декларации соответствия, подтверждающие их безопасность и огнестойкость.

Ранее в апреле стало известно, что жалобы россиян на аммиачные квартиры посчитали необоснованными.

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      Полина Кислицына
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