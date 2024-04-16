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14:22, 16 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о скором скачке цен на стройматериалы из-за паводков

Цены на стройматериалы до конца весны вырастут на 17–32 % из-за паводков

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

До конца весны стройматериалы в России подорожают на 17–32 процента. О скором скачке цен россиян предупредил Mash.

По информации канала, стоимость стройматериалов вырастет из-за потребности в металлоконструкциях, цементе и гипсокартоне в регионах, пострадавших от паводка, а также на новых территориях страны. Сильнее всего эти товары подорожают в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Новосибирской и Свердловской областях.

Сильнее всего цены взлетят на цемент самых ходовых марок — согласно прогнозам экспертов, стоимость за тонну к лету превысит 10 тысяч рублей. Уточняется, что его объемы производства с начала года выросли на шесть процентов, а спрос остается повышенным, так как материал необходим для заливки фундамента бетоном в новых регионах.

Второе место в списке самых подорожавших товаров займет влагостойкий гипсокартон, оптовая цена за лист которого составляет около 400 рублей. Летом, по прогнозам специалистов, его стоимость увеличится до 20 процентов и может превысить отметку в 500 рублей. Кроме того, в цене прибавит и арматура. Ожидается, что оптовая стоимость 28-миллиметровой арматуры с 27–29 тысяч рублей за тонну повысится более чем до 30 тысяч рублей, а в пик сезона и вовсе подскочит до 34 тысяч. Аналогичный показатель для 40-миллиметровой арматуры поднимется до 36 тысяч рублей за тонну и более.

В конце марта эксперты предупредили о подорожании мебели в России.

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      Полина Кислицына
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