Жалобы россиян на аммиачные квартиры посчитали необоснованными

Жалобы жительниц Петербурга на аммиачные квартиры посчитали необоснованными

Претензии жительниц Санкт-Петербурга на превышение концентрации опасных веществ в купленных квартирах посчитали необоснованными. К такому решению пришли специалисты центра доступного жилья (ЦДЖ), пишет «Деловой Петербург».

По результатам экспертизы, заказанной ЦДЖ в частной компании «Аргументъ», содержание аммиака не превышает предельно допустимые значения. Как утверждается, предыдущие замеры делались хозяйками жилья однократно, длительный мониторинг окружающей среды не проводился. «Результаты таких замеров следует считать максимальной разовой концентрацией загрязняющих веществ, для которых в санитарных нормах указаны гораздо более высокие предельно допустимые значения, чем, например, для воздействия не менее 24 часов или года», — поясняет издание.

Основываясь на результатах последней экспертизы, гендиректор ЦДЖ заявил, что жалобы проживающих в этих квартирах, не соответствуют действительности. К тому же в протоколе лабораторных исследований, приложенном к иску, нет информации о максимальных показателях концентрации веществ. «Протокол лабораторных исследований не содержит… данных… о каком–либо превышении предельно допустимых концентраций аммиака, формальдегида и свинца в воздухе квартиры… Протокол содержит лишь результаты замеров данной пробы воздуха», — отметили в центре. Кроме того, в экспертной компании высказали предположение, что источником загрязнения могла стать мебель, к примеру, кровать или шкаф.

Ранее две жительницы дома по улице Красноармейской подали на ЦДЖ в суд из-за многократного превышения концентрации опасных веществ в купленных у города квартирах. После заселения их самочувствие ухудшилось, а экспертиза показала, что содержание аммиака в жилье превышено в 1,5 раза, формальдегида — почти в 5 раз, свинца — в 400 раз. Женщины потребовали расторгнуть договор купли-продажи и 600 миллионов рублей компенсации за лечение саркоидоза легких и моральный вред.