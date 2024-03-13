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10:26, 13 марта 2024Среда обитания

Россиянка захотела отсудить у города 50 миллионов рублей за новую квартиру

Жительница Петербурга решила отсудить у города 50 млн руб. за аммиачную квартиру

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга Милена Иванова захотела отсудить у города 50 миллионов рублей после покупки квартиры. В новом жилье россиянки обнаружили превышение концентрации аммиака, формальдегида и свинца в воздухе, передает «Деловой Петербург».

Квартира находится по адресу 11-я Красноармейская улица, 7А. Иванова решила купить объект у АО «Санкт–Петербургский центр доступного жилья» (СПб ЦДЖ) за 9,8 миллиона рублей. Жилье оплачивается за счет участия в программе «Молодежи — доступное жилье» в рассрочку на 240 месяцев.

После заселения в квартиру самочувствие Ивановой ухудшилось. Экспертиза показала, что предельно допустимые концентрации (ПДК) аммиака в жилье превышены в 1,5 раза, формальдегида — почти в 5 раз, свинца — в 400 раз. Собственница подала иск в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи, вернуть ей выплаченные деньги, взыскать разницу между договорной стоимостью объекта и рыночной, а также 30 миллионов рублей возмещения морального вреда и около 8 миллионов неустойки.

Ранее жительница того же дома в Санкт-Петербурге подала иск против СПб ЦДЖ на 600 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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