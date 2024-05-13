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20:00, 13 мая 2024Силовые структуры

Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу

В Петербурге осудят мужчин, похитивших знакомого и заставивших его копать могилу

Фото: Peter Kniez / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые похитили знакомого и заставили его копать себе могилу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 119 («Угроза убийством») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Их дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 21 октября 2023 года обвиняемые затащили потерпевшего в частный дом в Петергофе, где избили его, распылили в лицо перцовый баллончик, связали руки и ноги, а потом перенесли в машину и вывезли в лес. Там мужчины продолжили избивать знакомого, а через какое-то время заставили его копать себе могилу. Пострадавший смог сбежать от злоумышленников, когда ему развязали руки и ноги.

Один из обвиняемых заявил, что потерпевший — бывший муж его жены, который настойчиво пытается продолжить общаться с сыном, хотя женщина выступает против этого. Фигурант хотел припугнуть мужчину, чтобы он больше не приходил к ним домой.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил к семи годам колонии особого режима 61-летнего местного жителя, который похитил отвергнувшую его женщину.

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      Варвара Митина
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