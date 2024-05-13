Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу

В Петербурге осудят мужчин, похитивших знакомого и заставивших его копать могилу

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые похитили знакомого и заставили его копать себе могилу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 119 («Угроза убийством») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Их дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 21 октября 2023 года обвиняемые затащили потерпевшего в частный дом в Петергофе, где избили его, распылили в лицо перцовый баллончик, связали руки и ноги, а потом перенесли в машину и вывезли в лес. Там мужчины продолжили избивать знакомого, а через какое-то время заставили его копать себе могилу. Пострадавший смог сбежать от злоумышленников, когда ему развязали руки и ноги.

Один из обвиняемых заявил, что потерпевший — бывший муж его жены, который настойчиво пытается продолжить общаться с сыном, хотя женщина выступает против этого. Фигурант хотел припугнуть мужчину, чтобы он больше не приходил к ним домой.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил к семи годам колонии особого режима 61-летнего местного жителя, который похитил отвергнувшую его женщину.