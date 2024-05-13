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09:02, 13 мая 2024Силовые структуры

Россиянин продал корень женьшеня гражданину КНР и попался ФСБ

ФСБ задержала благовещенца, продавшего корень женьшеня гражданину КНР

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала 39-летнего жителя Благовещенска, который продал корень женьшеня гражданину Китайской Народной Республики (КНР) через сайт с объявлениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

По данным следствия, объявление о продаже корней дикорастущего женьшеня настоящего (Panax ginseng) мужчина разместил на одном из специализированных сайтов 6 октября 2023 года. Через некоторое время ему написал гражданин КНР, привлеченный в рамках мероприятия «проверочная закупка», и приобрел два корня растения, занесенного в Красную книгу, за 15 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. Во время обысков в его доме было обнаружено и изъято еще шесть корней женьшеня. Уголовное дело по статье 260.1 («Незаконные приобретение, хранение, продажа особо ценных растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, с использованием интернета») УК РФ передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе поймали двух местных жителей, незаконно вылавливавших занесенную в Красную книгу рыбу.

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      Олеся Мицкевич
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