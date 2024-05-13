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12:39, 13 мая 2024Силовые структуры

Россиянину утвердили приговор по делу о нарушении тайны переписки

ФСБ: в Челябинске сотрудника сотового оператора осудили за сливы переписок

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил к 1,5 года принудительных работ жителя Курганской области за распространение сведений о детализациях телефонных переговоров абонентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров с использованием своего служебного положения») и части 3 статьи 183 («Незаконное получение или разглашение сведений, составляющих тайну») УК РФ. У него будут 1,5 года удерживать десять процентов от заработной платы. Приговор уже вступил в законную силу.

По данным ведомства, в июле 2023 года сотрудник одного из крупных операторов сотовой связи отправил сведения о детализациях телефонных переговоров пользователю Telegram. Он сделал это из корыстных побуждений. Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее в Курганской области сотрудники ФСБ возбудили дело против двух местных жителей, сливших сотни номеров клиентов сотовой связи.

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      Екатерина Кашурникова
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