Россиянину утвердили приговор по делу о нарушении тайны переписки

ФСБ: в Челябинске сотрудника сотового оператора осудили за сливы переписок

В Челябинске суд приговорил к 1,5 года принудительных работ жителя Курганской области за распространение сведений о детализациях телефонных переговоров абонентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров с использованием своего служебного положения») и части 3 статьи 183 («Незаконное получение или разглашение сведений, составляющих тайну») УК РФ. У него будут 1,5 года удерживать десять процентов от заработной платы. Приговор уже вступил в законную силу.

По данным ведомства, в июле 2023 года сотрудник одного из крупных операторов сотовой связи отправил сведения о детализациях телефонных переговоров пользователю Telegram. Он сделал это из корыстных побуждений. Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее в Курганской области сотрудники ФСБ возбудили дело против двух местных жителей, сливших сотни номеров клиентов сотовой связи.