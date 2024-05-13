Россиянка заставила дорожников починить ее машину и залатать двухметровую яму

Ростовчанка заставила «РостовАвтоДор» починить ее авто и залатать глубокую яму

Россиянка заставила дорожников залатать двухметровую яму и починить ее машину, которая туда провалилась. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел весной 2023 года в Ростове-на-Дону возле Кумженской рощи. В момент аварии местная жительница ехала на дачу и из-за непогоды и луж не заметила яму, в результате чего ее авто провалилось прямо в выбоину на дороге и сломалось.

Решив добиться компенсации за повреждение транспортного средства, женщина выяснила, что ремонтом улицы должна была заниматься компания «РостовАвтоДор». Претензию, которую она им направила, осталась без ответа, и тогда россиянка пошла в суд. На заседаниях дорожники обвиняли ее в превышении скорости и игнорировании дорожных знаков, хотя никаких знаков в том месте не было, а водитель ехала даже медленнее положенного. После этого представители организации обвинили в аварии «Военно-строительную компанию», повредившую покрытие при строительстве водовода на Донбасс, однако доказательств этому не нашлось. В то время, пока шли суды, представители «РостовАвтоДора» без предупреждения заделали яму на дороге, которая стала причиной аварии, однако россиянка все равно добилась у них компенсации более чем в 300 тысяч рублей на ремонт своей машины.

«Хочу особо отметить, что в 2023 году — март, апрель, май, июнь — здесь не то что были ямы, выбоины, здесь в принципе дороги не было. Пострадавших очень много. После судов полгода где-то прошло, и начали хоть как-то делать дорогу. Сейчас же, как мы видим, этой ямы нет», — заключила ростовчанка.

Ранее стало известно, что жители Ростова-на-Дону добились ремонта дороги, установив над ямой портрет мэра.