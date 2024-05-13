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10:26, 13 мая 2024Силовые структуры

Российский пенсионер напал на банк после разговора с аферистами и попал на видео

В Алтайском крае осудят пенсионера, напавшего на банк по указанию мошенников

В Алтайском крае 72-летний пенсионер совершил разбойное нападение на банк после разговора с мошенниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина, действующий по указанию аферистов, стоит внутри здания банка с пневматическим пистолетом в руке и транслирует происходящее через камеру смартфона. Спустя некоторое время злоумышленник скрывается с места преступления.

По данным ведомства, мошенники связались с пенсионером в июне 2023 года и попросили его перевести свыше 3,3 миллиона рублей на «безопасный счет». Получив деньги, они убедили потерпевшего совершить самосуд над представителями отделения одного из банков в Рубцовске, которые якобы занимаются торговлей конфиденциальной информацией.

По указанию аферистов мужчина вооружился пистолетом, приехал в банк и, включив онлайн-трансляцию, потребовал от работников 500 тысяч рублей в качестве некой «компенсации». Нападавший произвел два выстрела, чтобы напугать специалистов, а затем убежал, когда в помещении сработала тревожная сигнализация.

Вскоре его задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Расследование дела о хищении денег у пенсионера продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали девять жителей разных регионов России, которые путем мошенничества вымогали деньги у москвичей и направляли их на финансирование Вооруженных сил Украины.

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      Олеся Мицкевич
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