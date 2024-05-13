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14:45, 13 мая 2024Россия

Российский подросток вылетел из авто в реку после аварии и пропал

В Ленобласти подросток вылетел из автомобиля в реку после аварии и пропал

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Выборгском районе Ленинградской области подросток вылетел из автомобиля в реку после аварии и пропал. Как стало известно «Фонтанке», поиски россиянина ведутся уже двое суток.

Машина, в которой находился юноша с четырьмя сверстниками, рухнула с моста в реку Рощинку. Как разъяснили в экстренных службах, на месте работают поисково-спасательное подразделение «Берег», сотрудники аварийно-спасательной службы из Шлиссельбурга и Выборга и добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Удалось установить, что автомобилем управлял 15-летний школьник. В салоне в момент ДТП было четверо несовершеннолетних пассажиров, выбраться удалось двоим — мальчикам 14 и 16 лет. Водителя и одного пассажира медикам спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что 13-летнему подростку деформировало грудь после ДТП в Санкт-Петербурге. Пострадавшего поместили в отделение нейрохирургии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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