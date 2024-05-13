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07:38, 13 мая 2024Силовые структуры

Российский военный похитил ювелирные изделия у подруги и получил 7 лет колонии

Суд в Забайкалье дал 7,5 года военному за кражу ювелирных изделий на 60 тыс руб.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении российского военнослужащего Александра Чуприна за кражу ювелирных изделий у подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, подсудимый, находясь в квартире своей знакомой, тайно похитил принадлежащие ей ювелирные изделия на общую сумму 60 тысяч рублей. Уточняется, что причиненный потерпевшей ущерб Чуприн возместил в полном объеме.

Путем сложения приговора с ранее вынесенным решением Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда ему назначили 7,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд оштрафовал другого российского военнослужащего — Максима Желдакова — на 30 тысяч рублей за изготовление наркотика.

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      Олеся Мицкевич
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