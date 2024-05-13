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14:55, 13 мая 2024Экономика

Россию назвали одной из самых газифицированных стран мира

Кандидат в вице-премьеры Новак: Россия газифицирована на 74 процента
СюжетНаселение России:
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На сегодня Россия достигла уровня газификации почти в 74 процента, заявил в ходе выступления в Госдуме кандидат в вице-премьеры России Александр Новак, передает ТАСС.

Таким образом, Россия оказалась на первом-втором месте по уровню газификации в мире, добавил он. По словам Новака, газификация в стране будет продолжаться в новых регионах, Мурманской, Иркутской, Амурской областях, Красноярском крае, Забайкалье, Бурятии и Еврейской автономной области.

По программе социальной газификации заключено около 1,2 миллиона договоров, 950 тысяч из которых исполнено до границ участков. По этой программе газ уже получают 550 тысяч домовладений.

Ранее стало известно, что российские власти собираются выделить дополнительный миллиард рублей на бесплатную газификацию населения. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, эти деньги направят 57 регионам с низкой бюджетной обеспеченностью.

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      Мария Черкасова
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