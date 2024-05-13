Нефтегазовые доходы России выросли

Минфин сообщил о росте нефтегазовых доходов с начала года до 4,157 трлн рублей

За первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 4,157 триллиона рублей, что на 82,2 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

В ведомстве объяснили рост повышением экспортных цен на российскую нефть и единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвертый квартал прошлого года. Такая выплата связана с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Отдельно за апрель нефтегазовые доходы составили 1,229 триллиона рублей, что меньше мартовских 1,307 триллиона даже с учетом разницы в количестве дней, но выше, чем в январе и феврале.

Ненефтегазовые доходы за четыре месяца достигли 7,526 триллиона рублей, что на 36,8 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По оценке ведомства, результат свидетельствует о значимом превышении запланированной динамики.

Расходы федерального бюджета выросли на 21,5 процента, до 13,168 триллиона рублей. Таким образом дефицит бюджета составил 1,484 триллиона. По итогам года он запланирован в размере 1,595 триллиона.

