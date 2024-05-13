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11:29, 13 мая 2024Экономика

Нефтегазовые доходы России выросли

Минфин сообщил о росте нефтегазовых доходов с начала года до 4,157 трлн рублей
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

За первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 4,157 триллиона рублей, что на 82,2 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

В ведомстве объяснили рост повышением экспортных цен на российскую нефть и единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвертый квартал прошлого года. Такая выплата связана с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Отдельно за апрель нефтегазовые доходы составили 1,229 триллиона рублей, что меньше мартовских 1,307 триллиона даже с учетом разницы в количестве дней, но выше, чем в январе и феврале.

Ненефтегазовые доходы за четыре месяца достигли 7,526 триллиона рублей, что на 36,8 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По оценке ведомства, результат свидетельствует о значимом превышении запланированной динамики.

Расходы федерального бюджета выросли на 21,5 процента, до 13,168 триллиона рублей. Таким образом дефицит бюджета составил 1,484 триллиона. По итогам года он запланирован в размере 1,595 триллиона.

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      Платон Щукин
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