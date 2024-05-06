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13:15, 6 мая 2024Экономика

Нефтегазовые доходы России снизились

Минфин сообщил о снижении в апреле нефтегазовых доходов до 1,23 трлн рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам апреля нефтегазовые доходы России составили 1,23 триллиона рублей, что несколько ниже, чем в марте, когда они достигли максимальных с начала года 1,31 триллиона. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема составило минус 72,65 миллиарда рублей. В мае ведомство ожидает превышение доходов от продажи нефти и газа над базовым уровнем в размере 183,58 миллиарда.

В связи с этим на покупку иностранной валюты и золота в период с 8 мая 2024 года по 6 июня 2024 года будет направлено 110,9 миллиарда рублей или 5,55 миллиарда в день.

Из-за того, что Банк России продолжает продавать анонсированные ранее 11,8 миллиарда рублей, чистые продажи валюты увеличатся в 10 раз — с 600 миллионов рублей в апреле до 6,25 миллиарда рублей в день.

Выплаты нефтяникам за сдерживание цен на бензин достигли максимальных с начала года 187,2 миллиарда рублей, что на 22,8 миллиарда больше, чем в апреле. Платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличились на 83,6 миллиарда рублей, до 1,076 триллиона рублей.

Ранее «Газпром» сообщил об убытках по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 629 миллиардов рублей в 2023 году. Такой результат стал полной неожиданностью для аналитиков, потому что они ожидали прибыль в районе 400-500 миллиардов.

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      Платон Щукин
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