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16:31, 18 апреля 2024Экономика

В России подешевел бензин

Биржевая цена бензина Аи-95 опустилась до 54 485 рублей за тонну

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 18 апреля, цена бензина марки Аи-95 опустилась на 1,89 процента, до 54 485 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 при этом подешевел на 1,82 процента, до 47 919 рублей за тонну. За предыдущую торговую неделю стоимость обеих марок топлива упала на 5,83 и 3,51 процента соответственно.

Стоимость летнего дизеля на бирже снизилась на 1,05 процента, до 61 622 рублей за тонну. При этом мазут и авиакеросин, напротив, подорожали — на 0,81 и 4,02 процента соответственно.

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Ранее первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Национального нефтегазового форума спрогнозировал, что выпуск бензина в России к 2028-му может вырасти более чем на 4 миллиона тонн в год. При этом Минэнерго ожидает, что производство дизельного топлива увеличится на 20 миллионов тонн в год. Сорокин отметил, что для существенной прибавки выпуска топлива критически важно сохранять «предсказуемость и стабильность» налогового режима.

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