Самая сексуальная автогонщица в мире показала фигуру в бикини

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, показала фигуру в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя девушка поделилась снимком, на котором позирует в вязаном купальнике зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера с утягивающими завязками и бикини. Она приспустила с плеч белый халат.

Поклонники оценили фото спортсменки в комментариях под постом, который набрал более 127 тысяч лайков. «Такая красивая», «Ты выглядишь потрясающе», «Шикарное тело», «Великолепная», «Удивительная девушка», — высказывались они.

Ранее водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес также опубликовала откровенное фото с работы. На размещенном снимке 35-летняя женщина, которую прозвали самой сексуальной в мире дальнобойщицей, позировала в облегающем грудь желтом кроп-топе.