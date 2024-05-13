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12:31, 13 мая 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

Летевший в Петербург самолет резко сменил курс из-за больного пассажира на борту

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Летевший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Sukhoi Superjet 100, следовавшим в Северную столицу из Сочи. По данным источника, во время полета пилоты доложили о больном пассажире на борту.

После этого командир воздушного судна объявил сигнал срочности в небе и решил следовать на незапланированный аэродром для экстренной посадки. В результате лайнер приземлился в аэропорту Минеральных Вод.

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По прибытии в авиагавань экипаж запросил реанимационную бригаду больному. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее россиянин сделал неудачный комплимент ребенку в самолете, угодил в полицию и едва не сорвал рейс. Инцидент случился на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград лайнера с 53-летним жителем Северной столицы.

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      Фариза Бацазова
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