Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

Летевший в Петербург самолет резко сменил курс из-за больного пассажира на борту

Летевший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Sukhoi Superjet 100, следовавшим в Северную столицу из Сочи. По данным источника, во время полета пилоты доложили о больном пассажире на борту.

После этого командир воздушного судна объявил сигнал срочности в небе и решил следовать на незапланированный аэродром для экстренной посадки. В результате лайнер приземлился в аэропорту Минеральных Вод.

По прибытии в авиагавань экипаж запросил реанимационную бригаду больному. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее россиянин сделал неудачный комплимент ребенку в самолете, угодил в полицию и едва не сорвал рейс. Инцидент случился на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград лайнера с 53-летним жителем Северной столицы.