Россиянин сделал комплимент ребенку в самолете и едва не сорвал рейс

Летевший в Калининград мужчина сделал комплимент ребенку и угодил в полицию

Россиянин сделал неудачный комплимент ребенку в самолете, угодил в полицию и едва не сорвал рейс. Об этом пишет Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

Инцидент произошел на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград лайнера с 53-летним пассажиром Николаем К.. Отмечается, что мужчина поднимался в самолет и решил пропустить перед собой женщину с трехлетней дочерью.

«А чтобы совсем хорошо, добавил вслед, мол, ну и бомба ваша девочка. И портфель у нее отменный. Но омонимов никто не оценил», — говорится в сообщении.

Услышавшие это бортпроводники незамедлительно вызвали оперативников, которые вывели всех троих на повторный досмотр. В рюкзаке ребенка оказались лишь куклы и сладости. Следом на разговор с правоохранителями отправился Николай.

Он уверял, что в его интерпретации девочка-бомба — веселая и взрывная. В итоге россиянин получил административное наказание и остался в Санкт-Петербурге.

Ранее россиянка покурила в самолете, устроила скандал на борту и провела ночь в спецприемнике. Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Омска в Сургут лайнера с 40-летней пассажиркой.