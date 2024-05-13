Семейную ипотеку захотели привязать к числу детей

Хуснуллин: условия по семейной ипотеке могут привязать к числу детей

Российские власти захотели привязать условия по льготной семейной ипотеке к числу детей в семье. О такой возможности заявил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Речь идет о введении дополнительных мер поддержки для многодетных семей. Хуснуллин отметил, что семейная ипотека для семей с детьми младше шести лет точно будет продлена.

«Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», — подчеркнул и.о. замглавы кабмина.

Ранее стало известно о специальных условиях по семейной ипотеке, которые введут в малых городах России. Президент Владимир Путин поручил, чтобы в таких населенных пунктах ставка по госкредитам была меньше шести процентов. При этом особый упор должен быть сделан на меры поддержки индивидуального жилищного строительства.