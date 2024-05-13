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04:56, 13 мая 2024Мир

Сепаратисты допустили создание коалиционного правительства в Каталонии

Экс-глава Каталонии Пучдемон допустил создание сепаратистского правительства
Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон. Фото: Globallookpress.com

Экс-глава Каталонии и лидер партии Junts per Catalunya Карлес Пучдемон допустил создание коалиционного правительства из представителей партий, выступающих за независимость региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы в состоянии создать прочное правительство, подчиняющееся исключительно каталонцам», — отметил политик.

Пучдемон добавил, что его партия посвятит ближайшие часы созданию слаженного правительства с хорошим руководством в парламенте, чтобы избежать повторных выборов. Он счел их возможное проведение плохой новостью для страны.

По итогам подсчета 99,4 процента протоколов в 135-местном парламенте лидирует Социалистическая партия Каталонии, поддерживающая единство Испании. Она получила 42 места для своих депутатов.

Выступающие за независимость автономного сообщества Junts per Catalunya и «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) имеют 35 и 20 мест, соответственно. Правая народная партия представит 15 депутатов, ультраправая Vox — 11.

Таким образом, по результатам выборов ни одна партия не получила достаточного количества мест в парламенте, чтобы самостоятельно представить кандидата на пост главы правительства региона. Они начнут переговоры о создании коалиции для формирования кабинета министров.

21 марта Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году после незаконного референдума о независимости региона, заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в Каталонии парламентских выборах.

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      Марина Совина
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