Пучдемон заявил о выдвижении на пост главы Каталонии

Карлос Пучдемон заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Каталонии

Бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году после незаконного референдума о независимости региона, заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в Каталонии парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции Пучдемон обвинил испанские власти в «развязывании репрессий, целью которых было наказать каталонский народ».

Досрочные парламентские выборы в Каталонии намечены на 12 мая.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого бывший глава правительства Карлос Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам, а Пучдемон бежал из страны.