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20:32, 13 мая 2024Мир

Сербия направит на Украину своего посла впервые после начала СВО

Вучич: Сербия направит своего посла в Киев впервые после начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия направит своего посла в Киев впервые после начала конфликта на Украине. Об этом объявил президент республики Александр Вучич, сообщает «Би-би-си».

Вучич объявил об этом решении после встречи в Белграде с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Сербский премьер-министр Милош Вучевич добавил, что Белград «привержен уважению международного права и территориальной целостности каждого государства-члена ООН, включая Украину».

Ранее стало известно, что Вучич примет в Белграде жену президента Украины Владимира Зеленского Елену. До этого первая леди Украины уже встретилась с супругой президента Сербии Тамарой Вучич.

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      Глеб Бажуткин
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