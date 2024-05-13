Сербия направит на Украину своего посла впервые после начала СВО

Вучич: Сербия направит своего посла в Киев впервые после начала СВО

Сербия направит своего посла в Киев впервые после начала конфликта на Украине. Об этом объявил президент республики Александр Вучич, сообщает «Би-би-си».

Вучич объявил об этом решении после встречи в Белграде с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Сербский премьер-министр Милош Вучевич добавил, что Белград «привержен уважению международного права и территориальной целостности каждого государства-члена ООН, включая Украину».

Ранее стало известно, что Вучич примет в Белграде жену президента Украины Владимира Зеленского Елену. До этого первая леди Украины уже встретилась с супругой президента Сербии Тамарой Вучич.