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17:18, 13 мая 2024Мир

Шольц попросил украинцев выйти на работу

Канцлер ФРГ Шольц: украинские беженцы в Германии должны активнее работать

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинские беженцы в Германии должны начать активнее наниматься на работу, если они хотят остаться в стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передает Euractiv.

«Больше украинских беженцев в Германии должны заняться работой. Это обеспечит им право остаться, поскольку в настоящее время, по статистике, работают два из десяти человек. Любому, кто работает здесь [в Германии] и не виновен в каких-либо правонарушениях, почти наверняка будет разрешено остаться», — рассказал политик.

Германия — страна Европейского союза, принявшая больше всего украинских граждан. Согласно данным портала, их количество составляет одну треть от всех уехавших с Украины. Но при этом отмечается, что по состоянию на январь 2024 года было занято лишь около 18 процентов, что является одним из самых низких показателей.

Авторы материала подчеркивают, что слова канцлера затрагивают деликатный вопрос, поскольку на территории Германии также есть украинские мужчины боеспособного возраста от 18 до 60 лет. Украина пытается убедить как можно больше этих людей вернуться, чтобы отправить в зону боевых действий.

Ранее Шольц исключил риск высылки работающих в Германии украинцев призывного возраста.

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      Дарья Устьянцева
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