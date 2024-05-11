В Германии оценили риск высылки для работающих украинцев призывного возраста

Канцлер Шольц исключил высылку работающих в ФРГ украинцев призывного возраста

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами в Потсдаме прокомментировал, могут ли работающих украинцев призывного возраста выслать из страны. Его слова приводит редакционное объединение RND.

Шольц исключил высылку работающих в Германии украинцев призывного возраста и подчеркнул, что им обеспечена безопасность.

«Украинцам призывного возраста, благодаря трудоустройству, обеспечивается безопасность пребывания. Правовая ситуация в Германии такова, что пребывание (в стране) тем самым не ставится под угрозу», — отметил он.

Ранее Шольц заявил о затягивании конфликта на Украине. По его мнению, кризис продлится дольше, чем хотелось бы Евросоюзу.