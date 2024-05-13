Силовики задержали мигрантов в поле российского региона при помощи дронов

В полях Ростовской области полиция задержала мигрантов при помощи дронов

В полях Ростовской области полиция во время рейдов задержала около 20 мигрантов при помощи дронов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В Аксайском районе области силовики установили 21 нарушение в сфере миграционного законодательства. В отношении 16 иностранцев составили протокол за незаконную трудовую деятельность, нелегальное проживание и просроченный патент.

На следующий день в Мясниковском районе выявили еще пять нарушений правил въезда в Россию, а также обнаружили трех иностранцев, не знающих русский язык, но имеющих сертификат о его сдаче. Еще у одного мигранта нашли поддельные документы, против него возбудили уголовное дело.

Съемки с дрона ведомство предоставило «Ленте.ру». На кадрах видно, как беспилотный аппарат летит над полем и фиксирует работающих на нем людей.

Ранее в Краснодаре на площадке у строящейся школы задержали 64 нелегальных мигранта.