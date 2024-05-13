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03:47, 13 мая 2024Россия

Система ПВО сбила несколько целей у Белгорода

Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом — были сбиты несколько воздушных целей. «По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул он.

Глава региона уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое россиян не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Разрушения также получили пять частных жилых домов и три автомобиля.

Ранее в Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы. В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе действовала ракетная опасность.

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      Марина Совина
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