В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы

ТАСС: в Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы

В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подробности агентство не приводит, официальных комментариев властей на данный момент не поступало.

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе действует ракетная опасность, ее объявило областное управление МЧС после часа ночи, отбоя не последовало.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Вечером в Белгороде началась новая эвакуация жителей из-за взрывов. В результате обстрела в городе был поврежден как минимум один жилой дом, начался пожар.

В течение 12 мая губернатор региона Вячеслав Гладков десять раз предупреждал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.