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22:41, 12 мая 2024Россия

В Белгороде десятый раз за день запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности в десятый раз за день

Фото: Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе в десятый раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своемTelegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал губернатор.

Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице проследовать в укрытие. Спустя 14 минут Гладков сообщил об отбое сигнала ракетной опасности.

Вечером 12 мая в Белгороде началась новая эвакуация жителей из-за взрывов. В результате нового обстрела в городе был поврежден как минимум один жилой дом, начался пожар.

Днем сообщалось, что Вооруженные силы Украины в пятый раз за день предприняли попытку атаковать Белгород.

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      Марина Совина
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