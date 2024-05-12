В Белгороде десятый раз за день запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности в десятый раз за день

В Белгороде и Белгородском районе в десятый раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своемTelegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал губернатор.

Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице проследовать в укрытие. Спустя 14 минут Гладков сообщил об отбое сигнала ракетной опасности.

Вечером 12 мая в Белгороде началась новая эвакуация жителей из-за взрывов. В результате нового обстрела в городе был поврежден как минимум один жилой дом, начался пожар.

Днем сообщалось, что Вооруженные силы Украины в пятый раз за день предприняли попытку атаковать Белгород.

