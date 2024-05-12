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20:59, 12 мая 2024Россия

В Белгороде началась новая эвакуация из-за взрывов

РЕН ТВ: жители Белгорода эвакуировались в укрытия из-за взрывов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде началась новая эвакуация жителей из-за взрывов. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как передает телеканал, жители Белгорода снова срочно эвакуировались в укрытия, вместе с ними был корреспондент «Известий» Владислав Харченко. На фоне снятого им видео слышен громкий шум, глухие удары, автомобильная сигнализация и сирены.

Сообщается, что в Белгороде в результате нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом. Отмечается, что из-за обстрела также начался пожар.

Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города. По данным Telegram-канала Mash, в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.

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      Леонид Немов
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