В Белгороде началась новая эвакуация из-за взрывов

РЕН ТВ: жители Белгорода эвакуировались в укрытия из-за взрывов

В Белгороде началась новая эвакуация жителей из-за взрывов. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как передает телеканал, жители Белгорода снова срочно эвакуировались в укрытия, вместе с ними был корреспондент «Известий» Владислав Харченко. На фоне снятого им видео слышен громкий шум, глухие удары, автомобильная сигнализация и сирены.

Сообщается, что в Белгороде в результате нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом. Отмечается, что из-за обстрела также начался пожар.

Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города. По данным Telegram-канала Mash, в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.