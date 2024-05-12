Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 12 мая 2024Россия

Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода

Baza: в Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом

Кадр: Telegram-канал «БелПлюс»

В Белгороде в результате нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом. Об этом стало известно Baza.

«В Белгороде снова обстрел. Работает ПВО, поврежден как минимум один жилой дом», — заявили в издании. Отмечается, что из-за обстрела также начался пожар.

Перед этим сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз за 12 мая предприняли попытку атаковать Белгород. Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. На момент написания материала известно о восьми жертвах.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

      В США усомнились в независимости прокурора по делу WADA и китайских пловцов

      Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода

      На Украине подтвердили стрелковые бои в Волчанске

      Украина в пятый раз за день обстреляла Белгород

      Стало известно об оставленных животных в частично рухнувшем доме в Белгороде

      Стало известно о взрыве в Кривом Роге

      В Белгороде снова включили сирены ракетной опасности

      В Харьковской области высказались о вере во взятие региона под контроль

      Стало известно о новых погибших после обрушения многоэтажки в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше