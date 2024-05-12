Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода

Baza: в Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом

В Белгороде в результате нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом. Об этом стало известно Baza.

«В Белгороде снова обстрел. Работает ПВО, поврежден как минимум один жилой дом», — заявили в издании. Отмечается, что из-за обстрела также начался пожар.

Перед этим сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз за 12 мая предприняли попытку атаковать Белгород. Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. На момент написания материала известно о восьми жертвах.