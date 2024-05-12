Стало известно о новых погибших после взрыва многоэтажки в Белгороде

Экстренные службы сообщили о девяти погибших после взрыва подъезда в Белгороде

Стало известно о новых погибших после взрыва подъезда многоэтажного дома в Белгороде. Их число увеличилось до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Вечером воскресенья тело девятого погибшего извлекли из-под завалов, дал понять собеседник агентства. Ранее сообщалось о семи погибших.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, перечень погибших будет опубликован лишь по окончании спасательных работ. Сотрудники МЧС будут оставаться на месте происшествия до момента их завершения.