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14:33, 13 мая 2024Силовые структуры

СКР начал расследовать дело о нападении на участника СВО в Краснодаре

В Краснодаре СК начал расследование дела о нападении на участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Краснодаре следователи приняли к производству дело о нападении на участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 8 мая 31-летний россиянин около дома на улице Радио напал на 34-летнего участника СВО. Он ударил его в колено и живот. 9 мая нападавшего задержали и доставили в полицейский отдел. Однако там он избил оперуполномоченного уголовного розыска. Теперь в отношении мужчины возбудили дело по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого управления СК Андреем Масловым.

Ранее стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника специальной военной операции в Свердловской области.

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      Екатерина Кашурникова
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