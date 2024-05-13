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08:14, 13 мая 2024Россия

Слухи о замене Шойгу обсуждались на фоне коррупционных дел в Минобороны

«Ведомости»: отставку Шойгу обсуждали на фоне коррупции в Минобороны России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Слухи о замене министра обороны Сергея Шойгу активно обсуждались на фоне коррупционных дел в ведомстве, сообщает источник «Ведомостей».

По словам собеседника газеты, основным кандидатом на пост министра называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Тем не менее, президент России Владимир Путин предложил на эту должность бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Ранее Bloomberg выразило мнение, что потребность в новом главы Минобороны была вызвана, в частности, коррупционным скандалом с участием экс-заместителя Шойгу Тимура Иванова, который находится под арестом по обвинению в получении взятки. Кроме того, агентство вспомнило конфликт Евгения Пригожина с Шойгу, который публично требовал отставки экс-министра.

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