Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обматерила хейтеров из-за критики ее внешности в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя звезда разместила видео, на котором предстала в ярко-красном платье с асимметричным вырезом в области груди. При этом она дополнила свой образ цветными серьгами и нанесла яркий мейкап. «Видео без фильтров!» — уточнила она.

В размещенном ролике знаменитость возмутилась, что ранее пользователи сети высмеяли ее макияж, который она делала себе самостоятельно. «Я уже сделала выводы, что мне надо красить верхнюю часть глаз. Бывает! Но я и не позиционировала себя как Анджелина Джоли. Что вы все до меня *********?! Выгляжу я сейчас еще ничего», — отметила Собчак.

При этом журналистка пояснила, что не смогла воспользоваться услугами визажиста на съемках, поскольку он был в отпуске. Вследствие этого ей пришлось краситься самой.

Ранее в мае Собчак высмеяла наряд Марии Шараповой на Met Gala. 37-летняя экс-первая ракетка мира посетила проходивший в Метрополитен-музее в Нью-Йорке бал Института костюма в зеленом макси-платье бренда Prabal Gurung.