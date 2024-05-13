Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:44, 13 мая 2024Бывший СССР

Солдаты ВС России угнали у ВСУ танк польской армии

Бойцы Российской армии из Кургана угнали танк Т-72 ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бойцы Российской армии из Кургана угнали танк Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает URA.

«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — рассказал журналистам солдат Вооруженных сил (ВС) России.

О том, на каком участке фронта был осуществлен маневр, не уточняется.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры первого захваченного российскими войсками американского танка M1 Abrams. Тогда в ведомстве сообщалось, что эвакуация иностранной машины стала сложной операцией с несколькими этапами.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Через одеяло пытались дышать». В ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против мирных жителей

      Штурм спецназом квартиры с наркодилерами попал на видео

      Ольга Серябкина в полупрозрачной юбке станцевала на камеру

      В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

      Появились детали гибели 43-летнего российского участника Олимпиад

      Раскрыты цели российских войск под Харьковом

      Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор диких растений

      Названы способы восстановиться после майских праздников

      В зоне СВО рассказали о защите ЗРК от беспилотников

      Бывший глава Пентагона оценил смену министра обороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше