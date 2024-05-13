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14:34, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщение о создании живого щита в Запорожье не нашло подтверждения

Сообщение о создании живого щита за счет туристов в Запорожье не подтвердилось

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава подконтрольной Украине Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале заявил, что российские власти якобы планируют возводить курорты в Запорожской области, чтобы таким образом создать живой щит для военных. Однако данное сообщение не нашло реального подтверждения.

В частности, речь шла о таких городах, как Бердянск и Приморск на побережье Азовского моря. «Отдыхающими, которые едут в Крым и на Азовское побережье по "сухопутному коридору", хотят прикрывать военную логистику», — также было сказано в публикации. Никаких других подробностей, а также источника изложенных сведений автор поста не привел.

В действительности Россия занимается развитием санаторно-курортной отрасли во всех своих субъектах. Как и в других регионах и по всему миру в целом, в Запорожскую область приглашают туристов — прежде всего ради активизации местной экономики, привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест. В частности, об этом еще в 2022 году говорил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, являвшийся на тот момент членом главного совета местной администрации. «Запорожская область — это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское», — заявлял он.

Исполняющий обязанности вице-премьера России Марат Хуснуллин называл развитие туризма одной из приоритетных задач, стоящих перед страной. «Увеличение туристического потока даст импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики регионов. Необходимо в штабном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелкими, чтобы они появлялись по всей стране. (…) Отдельно хочу отметить необходимость уделять внимание развитию туризма в новых регионах», — отмечал он в ноябре прошлого года на совещании по созданию круглогодичных морских курортов, проведенном после соответствующего поручения президента.

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Таким образом, губернатор Запорожья Евгений Балицкий докладывал, что в Приморске планируют потратить 351 миллиард рублей на инвестиционный проект по созданию федерального круглогодичного морского курорта. Их предлагается выделить на строительство пяти тысяч гостиничных номеров, грязелечебницы, марины для яхт, природных парков, полей для гольфа, семейных спортивных центров, бунгало для отдыхающих на отдельном острове и благоустройство Круглого лимана.

В Бердянске же, как уточнял глава Бердянского округа Александр Сауленко, рассчитывают принять 500 тысяч туристов, преимущественно из Донецкой и Луганской народных республик. «Мы для себя поставили такую планку. Это сложно с учетом обстоятельств, но мы надеемся на то, что приедут донецкие и луганские, которые не боятся. Потому что для остальной России Бердянск еще тревожный», — выражал надежду он.

В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя данные планы, подчеркивал важность вопроса безопасности для туристов в новых регионах. «Но мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой. Место очень красивое. (...) Это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей, сотни тысяч, а может миллионы людей сюда поедут с удовольствием», — отмечал глава государства.

Утверждения о планах России создать в Запорожской области живой щит для военных за счет туристов не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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