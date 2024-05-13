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15:02, 13 мая 2024Путешествия

Сотни направлявшихся в Таиланд россиян застряли в аэропорту на 12 часов

Около 400 летевших на Пхукет пассажиров застряли в аэропорту Екатеринбурга

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотни направлявшихся в Таиланд россиян застряли в аэропорту Екатеринбурга на 12 часов. Об этом пишет ЕАН.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами, летевшими из российского города на популярный тайский курорт Пхукет. Ожидалось, что лайнер отправиться в азиатскую страну в 04:20 понедельника, 13 мая, (02:20 по мск). Однако вылет пришлось перенести на 16:30 (14:30 мск).

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По данным издания, причиной длительной задержки рейса стало его позднее прибытие в аэропорт. Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку инцидента. «На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено», — сообщили ЕАН в пресс-службе ведомства.

Ранее летевший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом городе. Инцидент случился с Sukhoi Superjet 100, следовавшим в Северную столицу из Сочи. Во время полета пилоты доложили о больном пассажире на борту.

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      Фариза Бацазова
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