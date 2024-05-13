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22:19, 13 мая 2024Мир

США анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи

Белый дом заявил о выделении США нового пакета помощи Украине в ближайшие дни

Фото: Reuters

США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что о таком шаге будет объявлено уже в ближайшие дни. При этом он отметил, что Киеву не следует ожидать военных поставок каждую неделю.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на высказывания лидеров стран коалиции по военной помощи Украине «Рамштайн». Он подчеркнул, что заявления об отсутствии их прямого военного конфликта с Россией являются странными.

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      Марина Совина
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