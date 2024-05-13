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18:58, 13 мая 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали странным отказ Запада считать себя стороной конфликта

Подоляк: странно, что союзники Киева не считают себя стороной конфликта
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Нежелание Запада считать себя стороной конфликта с Россией является странным. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсети X.

Подоляк прокомментировал высказывания лидеров стран коалиции по военной помощи Украине «Рамштайн». Он подчеркнул, что заявления об отсутствии их прямого военного конфликта с Россией являются странными.

«Откуда столь выраженное нежелание признать очевидное и, как следствие, не принять действенных превентивных мер против РФ?» — отметил советник главы ОП. По его мнению, высказывания западных политиков не имеют видимой причины.

Ранее Подоляк заявил, что Украина планирует окончательно принять «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского на международном саммите в Швейцарии. Он подчеркнул, что стоит задача привлечь в ее поддержку максимальное число иностранных государств.

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      Юрий Леонов
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