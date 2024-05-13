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17:47, 13 мая 2024Мир

США предупредили о гуманитарной катастрофе из-за закрытия КПП Рафах

МИД Египта предупредил о гуманитарной катастрофе из-за закрытия КПП Рафах

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Из-за закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП) Рафах в секторе Газа начнется гуманитарная катастрофа, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Его цитирует РИА Новости.

«Министр Шукри подтвердил своему американскому коллеге катастрофические гуманитарные последствия, которые затронут более 1,4 миллиона палестинцев из-за закрытия погранперехода Рафах и продолжения широкомасштабных израильских атак», — говорится в заявлении египетского МИД о ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

9 мая президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если страна войдет в Рафах. При этом Вашингтон продолжит передачу средств противовоздушной обороны и других вооружений оборонительного характера.

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      Виктория Кондратьева
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