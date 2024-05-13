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03:06, 13 мая 2024Мир

Стали известны предварительные результаты первого тура выборов президента Литвы

В первом туре президентских выборов в Литве не удалось определить победителя
анас Науседа

анас Науседа. Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Главная избирательная комиссия, сообщила, что на выборах президента Литвы лидирует нынешний глава государства Гитанас Науседа.

По предварительным данным, он набирает 44,8 процента, но этого недостаточно для победы в первом туре. Для победы кандидат должен получить более 50 процентов голосов. Второе место занимает премьер-министр Ингрида Шимоните с 18,64 процента голосов.

Ранее Науседа заявил, что русские школы в Литве нужно постепенно закрывать. По его словам, Литва должна стремиться к интегративной системе образования. Президент подчеркивал, что после создания реальных условий для изучения родного языка в литовских школах вопрос о русских школах будет решен постепенно сам собой.

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      Сергей Грехов
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