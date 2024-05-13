Стали известны предварительные результаты первого тура выборов президента Литвы

В первом туре президентских выборов в Литве не удалось определить победителя

Главная избирательная комиссия, сообщила, что на выборах президента Литвы лидирует нынешний глава государства Гитанас Науседа.

По предварительным данным, он набирает 44,8 процента, но этого недостаточно для победы в первом туре. Для победы кандидат должен получить более 50 процентов голосов. Второе место занимает премьер-министр Ингрида Шимоните с 18,64 процента голосов.

Ранее Науседа заявил, что русские школы в Литве нужно постепенно закрывать. По его словам, Литва должна стремиться к интегративной системе образования. Президент подчеркивал, что после создания реальных условий для изучения родного языка в литовских школах вопрос о русских школах будет решен постепенно сам собой.