Стало известно о планах Киева мобилизовать мужчин в Херсоне перед сдачей города

ТАСС: Украина решила мобилизовать всех мужчин в Херсоне перед сдачей города

Правительство Украины хочет мобилизовать как можно больше мужчин из Херсона перед сдачей города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в подполье.

«Киев прислал карателей с Западной Украины, чтоб в Херсоне не осталось мужского населения. Все это имеет целью полное истребление мужского населения Херсона, так как Киев понимает, что в ближайшее время им придется сдавать город», — сообщает источник агентства.

По словам собеседника издания, из Херсона будут пытаться «выжать максимум» по плану мобилизации.

Источник агентства добавил, что работники подполья передали информацию о местоположении сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), присланных в Херсон в начале мая.

Ранее на Украине начали массово задерживать и отправлять в ТЦК водителей рейсовых автобусов. Многих из них забирали прямо во время управления автобусом.