На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов

На Украине водителей рейсовых автобусов начали задерживать и отправлять в ТЦК

На Украине владельцев рейсовых автобусов начали задерживать и отправлять в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил мужчина на видео, его публикует издание «Страна» в Telegram-канале.

«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК (. Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — сказал автор видеоролика. Он с сарказмом поблагодарил за происходящее президента республики Владимира Зеленского и заявил, что мужчины будут «плакать», когда украинский лидер будет уходить с поста.

Ранее сообщалось, что житель Сумской области попал в реанимацию после визита в военкомат, куда пришел для прохождения медкомиссии. Его признали годным, несмотря на болезни, и тайно отправили в Харьков, где он попал в реанимацию.