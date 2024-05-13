Стало известно о планах Польши укрепить заграждение на границе с Белоруссией

Польша выделит 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что власти страны выделят более 370 миллионов долларов на укрепление заграждения, возведенного в 2022 году на границе с Белоруссией. Его слова приводит телеканал TVN24.

«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 миллиарда злотых (порядка 375 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», — подчеркнул он.

Томчик добавил, что проект укрепления стены разрабатывает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета. По его мнению, после укрепления заграждение «станет непроходимым», хотя изначально оно являлось временным решением.

В сентябре 2023 года власти Польши объявили тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией. Длина заграждения, оснащенного электронными системами слежения, составит 172 километра.