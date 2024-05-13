Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:53, 13 мая 2024Мир

Стало известно о планах Польши укрепить заграждение на границе с Белоруссией

Польша выделит 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что власти страны выделят более 370 миллионов долларов на укрепление заграждения, возведенного в 2022 году на границе с Белоруссией. Его слова приводит телеканал TVN24.

«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 миллиарда злотых (порядка 375 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», — подчеркнул он.

Томчик добавил, что проект укрепления стены разрабатывает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета. По его мнению, после укрепления заграждение «станет непроходимым», хотя изначально оно являлось временным решением.

В сентябре 2023 года власти Польши объявили тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией. Длина заграждения, оснащенного электронными системами слежения, составит 172 километра.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу покинет должность министра обороны спустя 12 лет на посту. Как на это отреагировали в России и за рубежом?

      Сунак предрек Британии опасные пять лет

      В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы

      Аналитик оценил главные качества Белоусова

      Ракетную опасность объявили в Белгородской области

      Популярная плюс-сайз модель снялась в наряде без нижнего белья

      Новость о перестановках в Минобороны России попала на первые полосы западных СМИ

      Поражение двух танков Leopard при попытке контратаки попало на видео

      Стало известно о планах Польши укрепить заграждение на границе с Белоруссией

      Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой кабмина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше