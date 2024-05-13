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08:37, 13 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне

Глава Херсонской ОВА: были поражены критическая инфраструктура и сотовая вышка
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате ракетного удара были поражены объекты критической инфраструктуры и сотовая вышка. О повреждении объектов коммуникации в Херсоне стало известно из сообщения в Telegram главы местной областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

«Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и сотовую башню», — говорится в сообщении.

О том какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее в украинской прессе появились сообщения о серии взрывов в Херсоне. Тогда воздушная тревога в области не объявлялась.

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      Глеб Палехов
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