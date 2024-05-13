Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне
Глава Херсонской ОВА: были поражены критическая инфраструктура и сотовая вышкаСюжетВзрывы в Херсоне:
На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате ракетного удара были поражены объекты критической инфраструктуры и сотовая вышка. О повреждении объектов коммуникации в Херсоне стало известно из сообщения в Telegram главы местной областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.
«Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и сотовую башню», — говорится в сообщении.
О том какие именно объекты были повреждены, не уточняется.
Ранее в украинской прессе появились сообщения о серии взрывов в Херсоне. Тогда воздушная тревога в области не объявлялась.