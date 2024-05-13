Стало известно о пропаже в России американского онкопрепарата

«Известия»: в российских аптеках пропал американский онкопрепарат «Эндоксан»

В аптеках как минимум 50 российских регионов пропал американский онкопрепарат «Эндоксан» и его отечественные аналоги. Об этом пишут «Известия».

В Минздраве отметили, что «в стране доступны альтернативные режимы лечения и дженерики».

«Эндоксан» и его российские аналоги закупаются для государственных больниц. Но доля присутствия зарубежного препарата в госзакупках тоже сократилась в 2023 году в два раза по сравнению с предыдущим годом, указывает издание.

В России аналоги «Эндоксана» производят «Фармасинтез», «Промомед», «Верофарм» и «Деко». На запросы, продолжается ли выпуск препаратов и почему их нет в аптеках, из российский производителей ответил только «Фармасинтез». Там сообщили, что в 2023 году выпустили в гражданский оборот 180 упаковок своего препарата и при необходимости готовы нарастить объемы его производства.

Во второй половине апреля сообщалось о гибели жителя Крыма из-за дефицита препарата от диабета «Глулизин». Однако в Минздраве эту информацию опровергли. Там заявили, что в ни одном из медицинских учреждений полуострова не было пациента с такими данными.